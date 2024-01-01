Сильные землетрясения в Японии, объявлена ​​угроза цунами

Несколько мощных землетрясений произошло в центральной части Японии.

Как сообщает Day.Az, по данным национального метеорологического управления страны, землетрясения магнитудой вплоть до 7,4 произошли в районе префектур Исикава и Ниигата.

В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях не поступало, однако для всего западного побережья страны была объявлена угроза цунами - высота волны может достигать 5 м. Местных жителей призывают немедленно покинуть прибрежную зону.

В то же время в эти минуты по всей стране уже в третий раз сработала система оповещения о мощных землетрясениях - местных жителей призывают готовиться к новым подземным толчкам.

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