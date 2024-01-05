https://news.day.az/world/1627178.html В США разбился стратегический бомбардировщик
В США разбился стратегический бомбардировщик
В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик B-1 Lancer. Об этом сообщает газета Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Выяснилось, что самолет выполнял учебное задание. Во время крушения на аэродроме ВВС Эллсворт в Южной Дакоте были плохая видимость, минусовая температура и низкая облачность. Однако пока точной причины инцидента не назвали.
При этом четыре члена экипажа успели катапультироваться.
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