В США разбился стратегический бомбардировщик

В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик B-1 Lancer. Об этом сообщает газета Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выяснилось, что самолет выполнял учебное задание. Во время крушения на аэродроме ВВС Эллсворт в Южной Дакоте были плохая видимость, минусовая температура и низкая облачность. Однако пока точной причины инцидента не назвали.

При этом четыре члена экипажа успели катапультироваться.

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