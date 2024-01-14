Германия направит в Красное море боевой корабль для защиты от атак хуситов

Германия планирует 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов хуситского движения "Ансар Алла" в рамках планируемой военно-морской операции Европейского союза. Об этом сообщает Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Корабль военно-морских сил Германии обладает средствами радиолокационной разведки, способные одновременно обнаруживать 1000 целей, зенитные ракеты, а также оснащен ударными вертолетами.

По данным издания, совсем недавно фрегат провел полгода в командировках НАТО в Северном море и был задействован учениях в Арктике.

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