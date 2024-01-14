Около 50 человек, в том числе дети, пострадали в результате обрушения навеса на свадьбе в итальянской Тоскане. Об этом сообщила газета La Nazione, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел на территории бывшего монастыря в районе Пистойя. Как отмечает издание, в данном месте традиционно проводятся свадебные церемонии.

Уточняется, что состояние минимум пяти пострадавших оценивается как очень тяжелое. На место происшествия прибыли по меньшей мере семь машин скорой помощи. Также на месте работают пожарные и муниципальная полиция.

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