Израиль планирует операцию по захвату границы Газы

Израильские чиновники сообщили, что израильская армия проведет операцию по взятию под контроль границы сектора Газа с Египтом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в юго-восточном районе Газы Израиль намерен разместить свои вооруженные силы. Также сообщается, что около 20 лет Израиль контролировал все границы сектора Газа, за исключением одной.

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