Трамп предрек теракты в США из-за мигрантов

США в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты, это связано с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов. Об этом заявил в субботу бывший американский лидер Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В нашу страну проникают люди, которым не следует быть тут. В нашу страну проникают люди, которые могут создать огромные проблемы. Со стопроцентной вероятностью в не таком далеком будущем произойдут террористические атаки", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, где 24 февраля пройдут праймериз республиканцев.

Трамп заверил, что в случае победы на выборах в ноябре он покончит с введенной нынешним президентом США Джо Байденом "политикой открытых границ" и начнет крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов за всю американскую историю.

Ранее экс-глава Соединенных Штатов предупреждал, что к концу президентского срока Байдена число нелегальных мигрантов в США составит порядка 19 млн и превысит население штата Нью-Йорк.

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