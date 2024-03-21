В Турции избран новый председатель Конституционного суда.

Об этом в четверг Day.Az сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, новым председателем Конституционного суда Турции стал Кадир Озкая.

Отметим, что срок полномочий нынешнего председателя Конституционного суда Турции Зюхту Арслана истекает 20 апреля этого года.

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