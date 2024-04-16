США распространили документ по Ирану в СБ ООН

Соединенные Штаты распространили в Совете Безопасности (СБ) ООН документ по атаке Ирана на израильские военные объекты. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Роберт Вуд.

"Мы распространили кое-что [в СБ ООН], посмотрим, что из этого получится", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос, не уточнив форму документа.

По словам Вуда, США "не уверены, что смогут найти путь" для обеспечения поддержки документа. "Нам надо ответить на то, что произошло. Это нужно совету", - заявил американский дипломат.

Иран нанес в ночь на воскресенье удар по Израилю с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет. Тегеран охарактеризовал эту операцию как ответ на уничтожение Израилем в начале апреля семи старших офицеров элитных частей Вооруженных сил Ирана, в том числе двух генералов, посредством нанесения точечного удара с воздуха по консульскому отделу посольства исламской республики в Сирии. ВС США принимали активное участие в перехвате иранских беспилотников и ракет. В этих целях применялись американские ракетные эсминцы в Восточном Средиземноморье, истребители и системы ПВО, находящиеся на Ближнем Востоке.

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