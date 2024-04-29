Байдена предупредили о последствиях возможного запрета TikTok в США

Решение президента США Джо Байдена подписать законопроект, предполагающий запрет приложения TikTok на территории страны в случае отказа китайской компании ByteDance продать свою долю, негативно отразится на ходе его предвыборной кампании. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что при таком развитии событий действующего главу государства ждет "катастрофа" на выборах. По мнению журналистов, запрет TikTok спровоцирует молодых избирателей голосовать за бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Авторы статьи привели в пример нескольких влиятельных блогеров, которые в прошлом поддерживали Байдена и изменили свое к нему отношение из-за упомянутого законопроекта. В частности, тиктокер Ава Санне обвинила президента в непонимании важности социальных сетей для молодого поколения.

В апреле Байден подписал законопроект, который может привести к запрету TikTok на территории страны. Как следует из документа, ограничения вступят в силу, если китайская компания ByteDance не продаст бизнес в США в течение 270 дней.

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