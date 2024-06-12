СМИ узнали о передаче Украине еще одной батареи ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден одобрил отправку Украине еще одной батареи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом изданию The New York Times (NYT) сообщили источники в администрации президента и министерстве обороны.

По их словам, решение по передаче ЗРК было принято на минувшей неделе после серии встреч на высоком уровне и переговоров в Вашингтоне о том, как помочь Украине, не ставя под угрозу обороноспособность самих Соединенных Штатов.

Собеседники газеты уточнили, что это вторая система Patriot, переданная США Украине, она будет доставлена из Польши, где была размещена для защиты ротационных сил американских войск. Предполагается, что батарея будет развернута на передовой линии Украины в ближайшие несколько дней.

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