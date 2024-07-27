Израиль готовится к новой операции против ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала людей эвакуироваться из Хан-Юниса в секторе Газа на фоне подготовки к операции против радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ХАМАС.

Жителей южных кварталов Хан-Юниса попросили перебраться в гуманитарную зону в районе Аль-Маваси.

Ссылаясь на данные разведки, ЦАХАЛ утверждает, что боевики ХАМАС разместили "террористическую инфраструктуру" в этой местности.

Израильская армия 22 июля также призывала местных жителей покинуть восточные районы Хан-Юниса в секторе Газа на фоне подготовки к операции против ХАМАС.

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