Китай заявил Японии о критической стадии в отношениях

Глава китайского МИДа Ван И заявил японскому коллеге Еко Камикаве в кулуарах саммита министров АСЕАН, что отношения двух стран находятся на критической стадии. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Китайский дипломат подчеркнул, что отношения Китая и Японии всегда отличались стабильностью и преемственностью.

"Мы надеемся, что японская сторона сформирует объективное и правильное восприятие Китая и будет проводить позитивную и рациональную политику в его отношении", - пояснил Ван И.

Помимо прочего дипломаты обсудили различные проблемные вопросы, например, задержание японских граждан в Китае, запреты на импорт продуктов питания и ограничения в сфере полупроводников.

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