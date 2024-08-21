Еще в одной стране увеличат меры предосторожности из-за риска оспы обезьян

Правительство Индии распорядилось повысить бдительность на границах страны из-за риска распространения оспы обезьян (mpox).

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство ANI.

"Мы оповестили аэропорты, порты и границы с Бангладеш и Пакистаном", - приводит агентство слова официальных лиц.

Сотрудникам поручено внимательно следить за прибывающими иностранцами на предмет возможных симптомов этого заболевания.

Также стало известно о подготовке изоляционных помещений в крупных больницах. Источники утверждают, что текущая вспышка оспы обезьян отличается от прежней, но вероятность серьезной эпидемии мала.

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