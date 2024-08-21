Ожидается ли массовая вакцинация против оспы обезьян в Европе?

Страны Европы исключают вакцинацию всего населения против оспы обезьян.

Как сообщает Day.Az, решение об этом было принято странами-членами на заседании Комитета по безопасности здравоохранения Европейского Союза.

Страны ЕС считают, что риск распространения вируса mpox среди населения "низкий". Комитет ЕС по безопасности здравоохранения также исключает введение пограничного контроля.

На прошлой неделе ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за распространения вируса mpox. Несколько дней спустя Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) повысило риск для континента с "очень низкого" до "низкого".

Демократическая Республика Конго является очагом и эпицентром нынешней эпидемии, а распространение более опасного штамма вируса вызывает растущую обеспокоенность в Африке и за ее пределами.

За пределами Африки случаи mpox были диагностированы в Швеции, Пакистане и на Филиппинах.

Ранее говорилось о том, что Министерство здравоохранения Казахстана предоставило информацию о принятых в стране мерах по предотвращению распространения инфекции оспы обезьян.

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