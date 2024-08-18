Казахстан усиливает пограничный контроль

Министерство здравоохранения Казахстана предоставило информацию о принятых в стране мерах по предотвращению распространения инфекции оспы обезьян.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, на сегодняшний день ни одного случая заболевания оспой обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано.

Отмечается, что министерством приняты необходимые меры для предотвращения завоза инфекции в страну. На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилены меры контроля. Внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян.

"Министерство здравоохранения РК следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения", - говорится в сообщении.

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