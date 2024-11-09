Власти Амстердама прокомментировали нападение на израильских фанатов

Мэр Амстердама Фемке Халсема прокомментировала нападение на израильских фанатов в городе после матча Лиги Европы между "Аяксом" и "Маккаби".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, в тот день мужчины на скутерах ездили по городу в поисках израильских футбольных болельщиков. Она подчеркнула, что эта ситуация "заставляет вспомнить о погромах". Халсема добавила, что Амстердам был сильно поврежден.

Мэр выразила надежду на то, что больше никогда не увидит подобных всплесков антисемитизма.

До этого полиция арестовала 26-летнего мужчину по подозрению в нападении на фанатов израильского футбольного клуба "Маккаби Тель-Авив" в Амстердаме.

Во время атак на болельщиков "Маккаби" скрывшие лица за масками нападавшие кричали призывы к освобождению Палестины. Сообщается о краже паспортов пострадавших израильтян. Нападения начались на выходе со стадиона и продолжались несколько часов. Группы агрессивных нападавших, вооруженных холодным оружием, избивали болельщиков, сбрасывали их в каналы, устраивали погромы и пытались похитить людей. Нападавшие также проникали в отели, где скрывались израильтяне, бросали фаеры и выкрикивали пропалестинские лозунги.