Иран заявил о готовности к возможным ограничениям на экспорт нефти при Трампе

Власти Ирана приняли необходимые меры и готовы к возможным ограничениям на экспорт иранской нефти после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Об этом заявил министр нефти исламской республики Мохсен Пакнежад после заседания правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Позвольте мне не вдаваться в подробности, но будьте уверены, мои коллеги из нефтяной промышленности уже предусмотрели некоторые действия в соответствии с теми условиями и ограничениями, которые могут возникнуть", - приводит агентство Shana слова Пакнежада в ответ на вопрос о реакции иранского правительства на возможное усиление давления со стороны США. Как отметил министр, нет никаких опасений по поводу возможного снижения уровня добычи нефти и ее экспорта.

11 ноября член Палаты представителей американского Конгресса Элиз Стефаник, которую Трамп может назначить постпредом при ООН, заявила, что Вашингтон продолжит политику максимального давления на Тегеран после возвращения республиканца в Белый дом. По сведениям источников The Wall Street Journal, Трамп планирует серьезно ужесточить санкционное давление на Иран и перекрыть ему возможность поставлять нефть. Под санкциями могут оказаться в том числе китайские порты, в которые поставляется иранская нефть.