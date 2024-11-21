В США задержали мужчину, хотевшего взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва Нью-Йоркской фондовой биржи.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CBS News.

"Агенты ФБР задержали мужчину из Флориды в связи с предполагаемым замыслом взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу", - говорится в сообщении.

Источник ссылается на судебные документы. В них указано, что житель юго-востока США Харун Абдул-Малик Йенер хранил инструкции для создания бомбы. По предварительной информации, он хотел взорвать биржу, желая "перезагрузить правительство США". Он также заявлял, что чувствует себя Усамой бен Ладеном - бывшим главарем "Аль-Каиды".