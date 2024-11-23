Межрелигиозные столкновения в Пакистане

По меньшей мере 33 человека погибли и 25 получили ранения за последние сутки в результате столкновений между вооруженными суннитскими и шиитскими группировками на северо-западе Пакистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Times of India.

По ее информации, столкновения произошли в районе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва.

Боевики вступали в перестрелки друг с другом и поджигали дома, магазины и лавки.

"Учебные заведения в Курраме закрыты из-за серьезной напряженности. Обе стороны обстреливают друг друга из автоматического оружия", - приводит издание слова представителя местной полиции.

С июля в Курраме погибли десятки людей из суннитской и шиитской общин после того, как в этом племенном регионе вспыхнул земельный спор, переросший в межрелигиозные столкновения.

Перестрелки, начавшиеся минувшей ночью, произошли всего через несколько дней после того, как 42 человека были убиты в Курраме во время обстрела двух автоколонн с мусульманами-шиитами. Хотя пока никто не взял на себя ответственность за эту акцию, полиция полагает, что это была атака просуннитских группировок.

Район Куррам близ границы с Афганистаном до недавнего времени входил в состав Территории племен федерального управления (ТПФУ), делившейся на семь политических агентств - своего рода племенных мини-государств (Баджаур, Куррам, Моманд, Оракзай, Хайбер, Северный и Южный Вазиристаны). Но в 2018 году ТПФУ была объединена с соседней провинцией Хайбер-Пахтунхва. Это вызвало недовольство ряда местных племенных и клановых лидеров. Ситуация в регионе стала обостряться. Особенно проблемным считается Куррам, около половины населения которого составляют мусульмане-шииты, тогда как в племенном регионе афганского пограничья большинство составляют сунниты. Споры за землю, раздел водных ресурсов, любые другие проблемы нередко перерастают в межрелигиозные столкновения.