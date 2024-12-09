Президент Южной Кореи может столкнуться с запретом на выезд

Управление по антикоррупционным расследованиям высокопоставленных служащих Республики Корея планирует ввести запрет на выезд из страны для президента Юн Сок Ёля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили в Департаменте полиции страны. В связи с ситуацией, связанной с введением и последующей отменой военного положения, в отношении президента начали расследования как полиция, так и прокуратура.

Напомним, что 3 декабря, в ответ на обвинения в "просеверокорейской деятельности" и паралич исполнительной власти из-за действий парламентской оппозиции, Юн Сок Ёль ввел военное положение. Однако оно было отменено через примерно шесть часов. 4 декабря оппозиция в парламенте инициировала процедуру импичмента, считая, что президент нарушил конституцию, так как не было оснований для введения военного положения.