Эта страна решила открыть посольство в Сирии спустя 13 лет

Катар в ближайшее время откроет посольство в Сирии спустя 13 лет после его закрытия в 2011 году. Об этом заявил официальный представитель МИД эмирата Маджид аль-Ансари, сообщает QNA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Посольство Катара возобновит работу в Сирии в скором времени после завершения необходимых процедур", - сказал он.

По словам представителя катарского внешнеполитического ведомства, возобновление работы дипмиссии укрепит координацию между Дохой и Дамаском, что облегчит поступление гуманитарной помощи сирийскому народу через воздушный коридор.

Уточняется, что посольство Катара в Дамаске было закрыто в 2011 году, когда Доха разорвала дипотношения с правительством Башара Асада из-за жестких подавлений народных выступлений.