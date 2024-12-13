Amazon планирует крупное пожертвование в поддержку инаугурации Трампа

Amazon, онлайн-ретейлер, принадлежащий предпринимателю Джеффу Безосу, планирует пожертвовать 1 миллион долларов в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, ранее аналогичную сумму в фонд будущего главы государства направила корпорация Meta, возглавляемая Марком Цукербергом.

Газета отмечает, что Безос и другие руководители технологических компаний используют пожертвования, чтобы наладить отношения с новой американской администрацией. При этом Amazon принял решение о выделении средств несколько дней назад и уже уведомил об этом представителей избранного президента США.

Кроме того, на следующей неделе владелец Amazon намерен лично посетить резиденцию Трампа во Флориде. Журналисты также выяснили, что 20 января следующего года стриминговая платформа Amazon Prime Video запустит трансляцию церемонии инаугурации Трампа. Это можно воспринимать как еще одно пожертвование в фонд будущего президента на сумму 1 миллион долларов.