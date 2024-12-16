Определена дата слушания по импичменту президента Южной Кореи

Конституционный суд Республики Корея намерен провести первое предварительное слушание по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля 27 декабря.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap.

В понедельник состоится первое заседание суда, на котором будут обсуждаться организационные вопросы, связанные с делом.