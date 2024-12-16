https://news.day.az/world/1715667.html

Определена дата слушания по импичменту президента Южной Кореи

Конституционный суд Республики Корея намерен провести первое предварительное слушание по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля 27 декабря. Как сообщает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap. В понедельник состоится первое заседание суда, на котором будут обсуждаться организационные вопросы, связанные с делом.