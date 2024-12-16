https://news.day.az/world/1715667.html Определена дата слушания по импичменту президента Южной Кореи Конституционный суд Республики Корея намерен провести первое предварительное слушание по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля 27 декабря. Как сообщает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap. В понедельник состоится первое заседание суда, на котором будут обсуждаться организационные вопросы, связанные с делом.
Определена дата слушания по импичменту президента Южной Кореи
Конституционный суд Республики Корея намерен провести первое предварительное слушание по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля 27 декабря.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap.
В понедельник состоится первое заседание суда, на котором будут обсуждаться организационные вопросы, связанные с делом.
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