В Швейцарии заявили о подготовке следующего саммита по Украине

Швейцария активно участвует в подготовке следующего саммита по Украине. В рамках подготовительного процесса происходит взаимодействие с Россией, а также с Соединенными Штатами и членами "Большой семерки" (G7). Об этом написала газета Le Temps со ссылкой на главу МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Продолжается интенсивная работа с Москвой, Вашингтоном, а также со странами G7 и ЕС", - сказано в статье.

Как отметил Кассис, сигналы, поступающие из будущей администрации Дональда Трампа, побуждают Швейцарию к "осторожному оптимизму" насчет возможности нахождения решения по украинскому вопросу.