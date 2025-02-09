Ненефтяной экспорт Ирана в Саудовскую Аравию значительно вырос

За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 декабря 2024 г.) экспорт иранской ненефтяной продукции в Саудовскую Аравию увеличился в 99 раз в стоимостном и в 178 раз в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Как сообщает Day.Az, об этом заявил местным СМИ представитель комитета по международным отношениям и развитию торговли Иранского дома промышленности, рудников и торговли Рухулла Латифи.

По его словам, за 9 месяцев Иран экспортировал в Саудовскую Аравию 58,9 тысячи тонн ненефтяных продуктов на сумму 23,3 миллиона долларов. При этом за аналогичный период прошлого года Иран экспортировал в Саудовскую Аравию 331 тонну продукции на сумму 235 тысяч долларов.

За 9 месяцев Иран экспортировал в Саудовскую Аравию 58,3 тысячи тонн изделий из железа и стали на сумму 21,7 миллиона долларов, 95 тонн фисташек на сумму 832 тысячи долларов, 278 тонн изюма на сумму 583 тысячи долларов, ковры на сумму 110 тысяч долларов.

За указанный период Иран импортировал из Саудовской Аравии 15,5 тонн продукции на сумму 33,8 тысячи долларов.

"В недавнем прошлом годовая торговля между двумя странами составляла до 800 миллионов долларов. Учитывая экономический потенциал двух стран, можно увеличить годовую торговлю сначала до 1 миллиарда долларов, а в последующие годы до 10 миллиардов долларов. Есть надежда на увеличение торгового оборота путем устранения торговых барьеров между двумя странами", - отметил он.

Добавим, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, экспорт ненефтяных товаров из Ирана за первые 9 месяцев текущего иранского года составил 116 миллионов тонн на сумму 43,1 миллиарда долларов США. За первые 9 месяцев ненефтяной экспорт Ирана увеличился на 18% в стоимостном и на 13,8% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, импорт Ираном ненефтяных товаров составил 27,9 миллиона тонн на сумму около 50,9 миллиарда долларов США. За 9 месяцев импорт Ираном ненефтяной продукции вырос на 5% в стоимостном выражении и снизился на 3,16% в весовом по сравнению с прошлым годом.