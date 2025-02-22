https://news.day.az/world/1732142.html Лавров посетит Иран Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Иран. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило "Тасним". Сообщается, что визит состоится 25 февраля. Глава МИД России встретится со своим иранским коллегой. В рамках визита также будут проведены обсуждения по Сирии.
Лавров посетит Иран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Иран.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило "Тасним".
Сообщается, что визит состоится 25 февраля.
Глава МИД России встретится со своим иранским коллегой.
В рамках визита также будут проведены обсуждения по Сирии.
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