Лавров посетит Иран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Иран.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило "Тасним".

Сообщается, что визит состоится 25 февраля.

Глава МИД России встретится со своим иранским коллегой.

В рамках визита также будут проведены обсуждения по Сирии.