Путин собрал совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, во время мероприятия президент обсудил вопросы, посвященные развитию отношений с ближайшими партнерами по СНГ, а также обеспечению безопасности.

Он также подчеркнул, что получил отчеты главы МИД страны Сергея Лаврова о его зарубежных поездках.