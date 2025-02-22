https://news.day.az/world/1732188.html Путин собрал совещание с Совбезом Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, во время мероприятия президент обсудил вопросы, посвященные развитию отношений с ближайшими партнерами по СНГ, а также обеспечению безопасности.
Путин собрал совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, во время мероприятия президент обсудил вопросы, посвященные развитию отношений с ближайшими партнерами по СНГ, а также обеспечению безопасности.
Он также подчеркнул, что получил отчеты главы МИД страны Сергея Лаврова о его зарубежных поездках.
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