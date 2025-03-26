Суд над Менендесом и Арсланян: главные свидетели дадут показания

Разработчик из Edgewater Фред Дайбс и египетско-американский бизнесмен Ваэль Хана дадут показания на судебном процессе по делу Надин Арсланян, жены коррумпированного экс-сенатора Боба Менендеса.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, Дайбс и Хана отправятся в федеральную тюрьму 19 мая. Соответствующий вердикт принял федеральный судья Сидни Стайн. Отсрочка позволит им подготовиться даче показаний.

Дайбс и Хана были признаны виновными вместе с Менендесом после 9-недельного судебного процесса, прошедшего прошлым летом.

В обмен на конверты с наличными (некоторые из которых были с отпечатками пальцев Дайбса), слитки золота, а также оплату ипотеки и автомобиля, Менендес вмешался в федеральное расследование по делу о банковском мошенничестве против Дайбса и помогал в вопросах редевелопмента в Катаре. Бывший сенатор также помог Хане, давнему другуАрсланян Менендес, получить прибыльную монополию на экспорт халяльного мяса в Египет, а также способствовал другим бизнес-проектам, выгодным правительствам Египта и Катара.

Суд над Арсланян Менендес начался на прошлой неделе после нескольких задержек, связанных с её диагнозом - раком молочной железы. В понедельник, 24 марта, были представлены вступительные заявления.

Хана и Дайбс, которые не давали показаний на собственном судебном процессе, изначально должны были начать отбывание наказания 4 апреля, в то время как Менендесу было разрешено остаться на свободе до 6 июня, чтобы присутствовать на процессе по делу своей жены.

Дайбс также признал вину в продолжающемся деле о банковском мошенничестве, которое установило, что бывший сенатор пытался скрыть факты взяточничества.

Еще один бизнесмен, Хосе Урибе, также был обвинён вместе с остальными фигурантами дела, но признал вину после заключения сделки с федеральными прокурорами.

Напомним, что Менендес был признан виновным в получении наличных денег, золотых слитков и роскошного автомобиля в обмен на использование своего политического влияния в схеме взяточничества в интересах указанных лиц.