В Дагестане женщина готовила еду на Toyota Camry и попала на видео

В Дагестане женщина готовила еду на капоте автомобиля Toyota Camry. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Камри" еще никогда не был так высоко оценен", - сказали очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина раскатывает тесто на капоте черной иномарки. По словам автора видео, она готовит блюдо хинкал.

По информации канала, инцидент произошел в Акушинском районе Дагестана.