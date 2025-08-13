https://news.day.az/world/1773952.html В Дагестане женщина готовила еду на Toyota Camry и попала на видео В Дагестане женщина готовила еду на капоте автомобиля Toyota Camry. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Камри" еще никогда не был так высоко оценен", - сказали очевидцы. На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина раскатывает тесто на капоте черной иномарки.
