В России мужчина пытался взорвать бизнесмена гранатой

В Туле арестован мужчина, подозреваемый в установке взрывного устройства у дома местного предпринимателя. Об этом сообщает СУ СК РФ области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 25 сентября 2023 года в частном доме на улице Тургеневской. Неизвестный закрепил гранату на ручке входной двери. Когда хозяин открыл дверь, произошла детонация. По счастливой случайности, в результате взрыва никто не пострадал.

Подозреваемый сразу же скрылся с места преступления и уехал за пределы региона. Оперативникам удалось задержать подозреваемого спустя два года, 37-летний мужчина заключен под стражу. Фигурант уголовного дела признался, что пытался устроить взрыв на почве личной неприязни к потерпевшему.