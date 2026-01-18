Подростки в Нью-Йорке ограбили магазин покемонов

Подростки в Нью-Йорке ограбили магазин покемонов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За три минуты, так и не пойманные грабители, вынесли товара на более чем сто тысяч долларов.