https://news.day.az/world/1810190.html

Подростки в Нью-Йорке ограбили магазин покемонов - ВИДЕО

Подростки в Нью-Йорке ограбили магазин покемонов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За три минуты, так и не пойманные грабители, вынесли товара на более чем сто тысяч долларов.