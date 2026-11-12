Кризисы, посредничество и искусство стратегического оппортунизма

На фоне одного из самых опасных периодов региональной нестабильности за последние годы участившиеся визиты пакистанского военного руководства в Тегеран вновь демонстрируют характерную особенность стратегического поведения Исламабада.

Об этом говорится в статье афганского политического аналитика, эксперта по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Аджмала Сохейла, опубликованной на сайте AnewZ.

Day.Az представляет перевод статьи:

Пакистан стремится укрепить свои позиции в качестве участника урегулирования региональных кризисов и одновременно извлечь из них геополитические преимущества.

Когда 20 октября 2026 года фельдмаршал Сайед Асим Мунир прибыл в Тегеран, его визит широко рассматривался в контексте кризисной дипломатии. Обострение напряженности между Ираном и США, неопределенность вокруг Ормузского пролива, боевые действия с участием йеменских хуситов и проблемы безопасности на ирано-пакистанской границе создали ситуацию, в которой Пакистан вновь оказался в стратегически выгодном положении.

Однако рассмотрение этого визита исключительно как дипломатической миссии оставляет за кадром более широкую картину.

Военное руководство Пакистана исторически демонстрировало способность извлекать геополитическую выгоду из нестабильности. На разных этапах конфликтов, включая подготовку к вооруженному противостоянию, сами боевые действия и последующие мирные процессы, Исламабад зачастую стремился максимально укрепить свою стратегическую значимость, оставаясь востребованным партнером одновременно для всех сторон.

Подобный подход характерен для многих государств, которые используют дипломатические возможности для продвижения национальных интересов. Однако пакистанские структуры безопасности довели эту стратегию до высокого уровня эффективности.

Нынешняя ситуация вокруг Ирана представляет собой наглядный пример.

С одной стороны, Пакистан связан обязательствами в сфере безопасности и глубокими стратегическими отношениями с Саудовской Аравией. С другой стороны, Исламабад заинтересован в поддержании стабильных отношений с соседним Ираном. Одновременно страна продолжает сохранять военные и дипломатические каналы взаимодействия с Вашингтоном.

Исламабад стремится занимать положение посредника, способного поддерживать контакты со всеми участниками противостояния, сохраняя при этом самостоятельность.

Аналитики характеризуют подобную политику как "стратегическое хеджирование", "прагматический нейтралитет" и поддержание регионального баланса.

Аналогичная модель проявилась во время ирано-американского кризиса в начале 2026 года.

По информации Reuters, Пакистан сыграл центральную роль в передаче сообщений между Тегераном и Вашингтоном, содействовал достижению временного прекращения огня и организации последующих переговоров.

Сообщалось, что в период кризиса пакистанские официальные лица поддерживали прямые контакты с руководством США, Ирана, Саудовской Аравии и других государств региона.

Успешное посредничество укрепляет позиции Пакистана

Для Исламабада успешное посредничество стало важным дипломатическим достижением, которое одновременно укрепило региональные позиции страны, повысило ее значимость для Вашингтона, позволило успокоить партнеров в Персидском заливе и помогло предотвратить распространение нестабильности на западную границу Пакистана.

Reuters отмечало, что Пакистан вложил значительный политический капитал в посреднические усилия. Аналитики также указывали, что успех этих инициатив способен усилить дипломатическое влияние страны.

Однако критики обращают внимание на более противоречивые стороны пакистанской политики безопасности.

На протяжении десятилетий различные аналитики, правительства и исследователи обвиняли военное руководство Пакистана в использовании связей с негосударственными вооруженными формированиями в качестве инструментов стратегического влияния, особенно в Афганистане.

Многочисленные исследования и аналитические публикации рассматривали историческую поддержку Пакистаном отдельных групп афганского движения "Талибан" как часть усилий по противодействию влиянию соперников и обеспечению стратегической глубины.

При этом утверждения о продолжающемся укрывательстве или поддержке конкретных вооруженных групп остаются предметом политических разногласий и требуют осторожной оценки. Различные правительства, аналитики и организации предлагают противоречащие друг другу версии происходящего.

Тем не менее дискуссии о связях Пакистана с негосударственными вооруженными формированиями уже несколько десятилетий занимают заметное место в обсуждении региональной безопасности.

Пакистан сталкивается с серьезными угрозами безопасности

Парадокс заключается в том, что некоторые вооруженные формирования, которые ранее рассматривались как потенциальные инструменты влияния, со временем превратились в источники угроз.

Сегодня Пакистан сталкивается с серьезными вызовами со стороны таких группировок, как "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП), а также вооруженных белуджских сепаратистских организаций.

В многочисленных аналитических материалах отмечается, что Исламабад теперь вынужден противостоять боевым сетям, использующим убежища за пределами пакистанских границ. Это создает ситуацию в сфере безопасности, существенно отличающуюся от условий предыдущих этапов региональных конфликтов.

Данное противоречие раскрывает одну из главных проблем стратегической культуры Пакистана. Политика, направленная на максимальное усиление влияния в краткосрочной перспективе, нередко оборачивается долгосрочными угрозами безопасности.

Примечательно, что Исламабад продолжает адаптировать свою стратегию балансирования к меняющимся обстоятельствам.

В связи с этим возникает вопрос, действительно ли Пакистан заинтересован в мире между Ираном и США.

С высокой вероятностью, да.

Крупномасштабная региональная война представляла бы серьезную угрозу для пакистанской экономики, пограничной безопасности, энергоснабжения и внутренней стабильности.

Однако гораздо важнее понять, рассматривает ли Пакистан посредничество прежде всего как инструмент мирного урегулирования или как очередную возможность укрепить собственное геополитическое влияние.

Вероятнее всего, оба мотива присутствуют одновременно.

Именно в этом заключается сущность пакистанского стратегического подхода. Его эффективность проявляется в условиях неопределенности между миром и открытым конфликтом.

Военное руководство страны неоднократно демонстрировало способность действовать в своеобразной серой зоне, где кризисы создают новые возможности, посредничество обеспечивает дополнительные рычаги влияния, а региональная нестабильность может превращаться в источник геополитических преимуществ.

Встречаясь с иранскими официальными лицами, фельдмаршал Сайед Асим Мунир стремится предотвратить очередную войну и одновременно напомнить региону и всему миру о значимости Пакистана.

Каждый раз, когда Ближний Восток приближается к опасной черте, Исламабад намерен оставаться среди тех, кто участвует в принятии решений.