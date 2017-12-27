Еще одно самоубийство в Ереване

27 декабря 2017 10:23

В следственном отделе СК по столичным административным округам Центр и Норк-Мараш возбуждено уголовное дело по факту самоубийства 27-летного молодого человека, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 25 декабря в 15:47 со станции Скорой помощи поступил сигнал о том, что в одном из домов на 9-й улице Айгестана обнаружено повешенное тело мужчины.

На место выехала оперативно-следственная группа. По предварительным данным, 27-летний житель данного дома - А.Симонян, около 15:00 совершил самоубийство, повесившись с помощью веревки на перилах лестницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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