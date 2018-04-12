Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов - ВИДЕО

В Национальном парке африканского государства Замбия стадо буйволов устроило настоящую битву с прайдом львов, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Кадры инцидента публикуют западные СМИ.

Сотрудники парка назвали произошедшую схватку "невероятной", уточнив, что стадо буйволов, проживающее на территории национального объекта, составляет 500 особей, львов же тут обитает порядка 350.

Что стало причиной, приведшей к столь крупному конфликту между животными, не уточняется. Насколько серьезно пострадали животные, также неясно.

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