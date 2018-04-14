Американка сняла игры дикого медведя на детском батуте - ВИДЕО

В Сети появилось видео, снятое жительницей американского штата Коннектикут Эми Фостер, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах медведь забрался на детскую игровую площадку и решил порезвиться на батуте.

Хищник разгонялся от одного борта к другому, подбрасывал мячик, а потом убежал в лес.

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