Американка сняла игры дикого медведя на детском батуте - ВИДЕО

14 апреля 2018 13:10

В Сети появилось видео, снятое жительницей американского штата Коннектикут Эми Фостер, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах медведь забрался на детскую игровую площадку и решил порезвиться на батуте.

Хищник разгонялся от одного борта к другому, подбрасывал мячик, а потом убежал в лес.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Медведь резвился на батуте детской игровой площадки

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az