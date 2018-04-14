Американка сняла игры дикого медведя на детском батуте - ВИДЕО
14 апреля 2018 13:10 207
В Сети появилось видео, снятое жительницей американского штата Коннектикут Эми Фостер, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах медведь забрался на детскую игровую площадку и решил порезвиться на батуте.
Хищник разгонялся от одного борта к другому, подбрасывал мячик, а потом убежал в лес.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
13 Апр. 15:29 16 330
-
06:28 6 060
-
13 Апр. 17:40 5 694
-
13 Апр. 21:51 5 507
-
13 Апр. 14:45 5 322