Стало известно, откуда приедет больше всего болельщиков на ЧМ по футболу - ВИДЕО

Сегодня можно сказать, болельщики из каких стран буквально наводнят Росиию во время проведения чемпионата мира по футболу-2018 Вот данные об уже проданных билетах: на первом месте, правда, россияне, они выкупили почти восемьсот тысяч проходок на стадионы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

А дальше - главная неожиданность. Из страны, где в футбол если и играют, то исключительно руками и чья сборная вообще не будет участвовать, по предварительным подсчетам, собираются приехать не меньше 80 тысяч человек. Речь о США. Дальше - Бразилия: 65 тысяч. Колумбия, Германия, Мексика, Аргентина.

И вот еще один сюрприз. Как раз представители родины футбола - британцы - выкупили билетов меньше всех из этого списка - всего чуть больше тридцати тысяч.

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