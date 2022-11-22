Роскошный Hyundai Santa Fe 2024

Корейская компания Hyundai Motor готовит новое поколение своего популярного кроссовера, и, судя по имеющимся шпионским фотографиям тестовых образцов, новинка будет кардинально отличаться от нынешней модели, передает Day.Az со ссылкой на kolesa.ru.

Santa Fe первого поколения появился в 2000 году, став серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного годом ранее на Международном автосалоне в Детройте. Он также стал первым кроссовером в истории бренда, последовавший за ним Tucson был представлен только в 2004-м. Сегодня на конвейере уже четвёртая генерация паркетника, её премьера состоялась в феврале 2018 года, а летом 2020-го модель получила заметный рестайлинг. теперь же Hyundai готовит полностью новый кроссовер, который внешне не будет иметь практически ничего общего с нынешним Санта Фе.

Пока у нас в распоряжении есть несколько шпионских фотографий и видеороликов, на которых запечатлены сильно закамуфлированные образцы. Однако уже видно, что модель получит совершенно новый угловатый кузов, по форме напоминающий Defender последнего поколения. Здесь схожая форма окон и выполненные в чёрном цвете стойки лобового стекла. Передняя часть сделана практически вертикальной, а фары получат Н-образные светодиодные ходовые огни. Колёсные арки круглые, однако широкие пластиковые накладки на них сделаны угловатыми. Задняя часть пока сильнее всего замаскирована, можно разглядеть лишь горизонтальные фонари, расположенные в самой нижней части крышки багажника. Не исключено, что Санта Фе также получит вертикальные блоки, подобные тем, что мы раньше видели на футуристичном минивэне Staria. Также кроссовер изображён с одним из вариантов оригинальных дисков.

Достоверной информации о технической части новинки пока нет. Нынешний же Санта Фе в дорестайлинговом виде был построен на платформе Hyundai-Kia Y6 (на ней также сделан Kia Sorento прошлого поколения), а при рестайлинге кроссовер "переехал" на платформу Hyundai-Kia N3, которую использует нынешний Соренто. На домашнем рынке в Южной Корее кроссовер оснащается 281-сильным бензиновым турбированным 2.5 T-GDI и 194-сильным турбодизелем объёмом 2,2 литра. Также на разных рынках Санта Фе представлен в качестве простого (HEV) и подзаряжаемого (PHEV) гибрида.

Премьера Santa Fe нового поколения ожидается в следующем году.