Renault и Nissan объявят о сделке

Французская автомобилестроительная компания Renault и ее японский партнер Nissan намерены 6 февраля официально объявить о сделке по реорганизации своего альянса.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, руководители компаний-автопроизводителей сделают это объявление в Лондоне.

В четверг после нескольких месяцев напряженных переговоров о том, как перестроить многолетнее партнерство, лидеры двух компаний общались по видеосвязи на заседании совета директоров альянса. Renault хочет, чтобы японский автопроизводитель инвестировал в его новый бизнес по производству электромобилей. В то же время Nissan настаивает, чтобы французская компания, его главный акционер, продала свою долю в размере 43%, тем самым создав равные условия в альянсе.

Ожидается также, что оба производителя объявят о пяти совместных проектах, охватывающих производство, технологии и дальнейшее географическое развитие, в том числе в Индии.

Сейчас Renault имеет 43% акций своего японского партнера. Однако Nissan обладает лишь 15% акций французской корпорации и не имеет права влиять на ее решения. Японская сторона считала такое положение дел неравноправным, что стало причиной начала длительных переговоров о пересмотре условий двустороннего альянса.