Infiniti Q50 нового поколения может получить внешность в стиле концепта Qs Inspiration

Предполагается, что новинка японской марки получит электрическую "начинку" и встанет на конвейер завода, расположенного в Миссисипи (США), в 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Infiniti выпускает седан Q50 с 2013 года, в Японии продаётся под названием Nissan Skyline. Обновление модель пережила ещё в 2017-м, а в начале текущего года, когда подошло время планового рестайлинга, премиальный суббренд Nissan дал модели лишь новую спецверсию. Отметим, на главном для "четырёхдверки" рынке, в Штатах, продажи падают с 2018 года; так, по итогам прошлого года американцы купили всего 4781 шт., что почти на 66% меньше, чем годом ранее. Увеличить спрос, вероятно, поможет смена генерации седана.

Официальной информацией о будущей новинке в компании пока не делились, однако, судя по слухам, Infiniti Q50 второго поколения уже находится в разработке. Как сообщает Сarscoops.com, компания представила прототип будущего седана североамериканским дилерам в рамках недавней выставки NADA (тогда же им показали и новый электрический кроссовер, который получит имя QX65).

По данным Automotive News, оформление Infiniti Q50 следующего поколения создано по мотивам концептуального седана Qs Inspiration, который был представлен в апреле 2019 года. Как Kolesa.ru рассказывал ранее, этот шоу-кар получил головную оптику узкой формы, гладкую заглушку на месте решётки радиатора, светящиеся надписи с названием марки спереди и на корме, а также камеры, заменяющие традиционные боковые зеркала. Задние фонари выполнены в виде "наслаивающихся" друг на друга двойных линий.

Как сообщают в агентстве, Infiniti Q50 новой генерации встанет на конвейер завода, расположенного в штате Миссисипи (США), в 2025 году. По предварительным данным, у этой модели будет только полностью электрическая "начинка", причём, скорее всего, речь идёт о двухмоторной силовой установке (по одному электродвигателю на каждой оси). Иных технических подробностей пока нет.