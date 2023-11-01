Hyundai представил новый кроссовер Kona Jayde

Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Kona под названием Jayde. Автомобиль пока носит статус концепта. По словам разработчиков, новинка предназначена прежде всего для "городских искателей приключений". Также в создании кроссовера поучаствовала компания Mobis, официальный поставщик запчастей и аксессуаров Hyundai, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Кузов машины окрашен в необычный бирюзовый цвет. Кроссовер оборудовали агрессивными бамперами, новым спойлером и порогами, а также 20-дюймовыми колесными дисками, обутыми в шины Michelin Pilot Sport 4S. Также машину укомплектовали особым креплением для велосипеда Vintage Electric Rally, который идет в комплекте с автомобилем.

В салоне Kona Jayde установлены Recaro Sportster CS с тканевой клетчатой обивкой и мощной зарядкой для мобильных телефонов и ноутбуков Scosche PowerUp 32K.

Hyundai Kona Jayde

Все технические характеристики модели пока держатся в секрете. Как предполагает Carscoops, прототип построен на топовой комплектации Kona под названием Limited. В таком случае новинку могут оборудовать 1,6-литровым мотором мощностью 193 л.с. В связке с ДВС работает восьмиступенчатый "автомат". Разгон до первой сотни занимает у обычного кроссовера 8,1 с. Максимальная скорость - 210 км/ч. Привод - полный.

Hyundai Kona второго поколения производится в Южной Корее с 2023 года. Габариты автомобиля: 4350 мм в длину, 1825 мм в ширину и 1590 мм в высоту. Колесная база - 2660 мм. Таким образом, Kona по размерам несколько меньше, чем Kia Niro. 

В оснащение автомобиля в том числе входят датчик дождя и света, электропривод зеркал и багажника, обогрев заднего стекла, кожаная обивка салона, подогрев и вентиляция передних сидений, центральный замок, антиблокировочная системой (ABS), передний и задний парктроники, адаптивный круиз-контроль и климат-контроль.

Hyundai Kona Jayde

Hyundai Kona Jayde