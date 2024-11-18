Посмотрите на роскошный автодом от Brabus на базе Mercedes-Benz Actros - ФОТО
Brabus превратил Mercedes-Benz Actros в роскошный дом на колесах . Ателье Brabus показало первый из запланированной серии крупногабаритных автодомов Masterpiece ("шедевр" с англ.), над которой работает совместно с бельгийской компанией STX Motorhomes. Проект получил название Big Boy 1200: снаружи 12-метровый грузовик выглядит как большой черный параллелепипед, а внутри у него более 30 квадратных метров с шиком обставленного жилого пространства, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
В ширину трехосный грузовик достигает 2,5 метра, в высоту - четыре метра. Еще шире его делают четыре выдвижных модуля с электроприводом по бокам.
Первое помещение, в которое попадают входящие внутрь, - кухня-гостиная, переходящая в спальню шириной 4,5 метра. Спальных мест несколько: основная двуспальная кровать, два дивана и дополнительная односпальная, расположенная над водительской кабиной.
На кухне есть вся необходимая техника: варочная панель, духовка, холодильник с морозильной камерой, кофеварка, посудомойка и даже охлаждаемый винный шкаф. В ванной, облицованной плиткой, установлены душ, раковина и туалет.
Развлекать пассажиров призваны два 43-дюймовых 4K-телевизора, игровая консоль PS5 и аудиосистема. За связь отвечают спутниковая антенна Starlink и маршрутизатор Wi-Fi. В списке материалов отделки - натуральная кожа, алькантара и карбон.
Жилые помещения теплоизолированы, но есть и климатическая установка. Окна снабжены рулонными шторами. Электроэнергией дом частично обеспечивают солнечные батареи, установленные на крыше, и генератор.
В движение машину приводит 12,8-литровый турбодизель мощностью 530 лошадиных сил (2600 Нм крутящего момента). Максимальная скорость гиганта небольшая - всего 90 километров в час.
Строить такие дома Brabus будет под заказ. Стоимость стартует с 1,26 миллиона евро без учета налогов - более 130 миллионов рублей по текущему курсу.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре