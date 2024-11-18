Посмотрите на роскошный автодом от Brabus на базе Mercedes-Benz Actros

Brabus превратил Mercedes-Benz Actros в роскошный дом на колесах . Ателье Brabus показало первый из запланированной серии крупногабаритных автодомов Masterpiece ("шедевр" с англ.), над которой работает совместно с бельгийской компанией STX Motorhomes. Проект получил название Big Boy 1200: снаружи 12-метровый грузовик выглядит как большой черный параллелепипед, а внутри у него более 30 квадратных метров с шиком обставленного жилого пространства, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В ширину трехосный грузовик достигает 2,5 метра, в высоту - четыре метра. Еще шире его делают четыре выдвижных модуля с электроприводом по бокам.

Первое помещение, в которое попадают входящие внутрь, - кухня-гостиная, переходящая в спальню шириной 4,5 метра. Спальных мест несколько: основная двуспальная кровать, два дивана и дополнительная односпальная, расположенная над водительской кабиной.

На кухне есть вся необходимая техника: варочная панель, духовка, холодильник с морозильной камерой, кофеварка, посудомойка и даже охлаждаемый винный шкаф. В ванной, облицованной плиткой, установлены душ, раковина и туалет.