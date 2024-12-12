Kia подтвердила разработку электрической версии пикапа Tasman

Kia выпустит рамный электрический пикап Tasman EV. Руководитель отдела маркетинга южноафриканского филиала марки Христо Валентин заявил CarBuzz, что электрический вариант пополнит гамму. В прошлый раз Kia упоминала об электропикапах в марте 2022 года, однако в обновлённом плане 2024 года такая продукция не значилась. Теперь очевидно: проект Tasman EV не стали сворачивать несмотря на замедление спроса на электромобили по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Материнский концерн Hyundai пообещал инвестировать 12,6 миллиарда долларов в производственные мощности в США: ожидается, что эти средства пойдут на отладку сборки электрокаров и тяговых батарей к ним. Поскольку пикапы пользуются популярностью в Северной Америке, а ввозные пошлины на импортные модели велики, без локальной сборки конкурировать с Ford, Chevrolet, RAM и Tesla будет тяжело.

Австралийские журналисты полагают, что электрический Kia Tasman EV может быть ориентирован на США, но появится такая модель не скоро: в лучшем случае в 2027 году. Разработка "батарейной" версии на рамной платформе пригодится для внедорожника Telluride. До чисто электрического Kia Tasman может появиться заряжаемый гибрид с 2,5-литровым бензиновым турбомотором: его ждут в 2025 году.

Первым рынком для Kia Tasman станет Южная Корея: там грузовичок появится в первом квартале 2025 года. Ко второму полугодию модель доберётся до Австралии и Южной Африки. Пока рамный пикап доступен с турбодизелем 2.2 CRDi (210 сил, 441 Нм) или бензиновым турбомотором 2.5 T-GDi (281 сила, 421 Нм).