Lamborghini Miura получили дикий обвес от легендарных японских тюнеров

Японские тюнеры создали агрессивный обвес для Lamborghini Miura. С бодикитом LB-Silhouette Works GT ателье Liberty Walk приедет на Tokyo Auto Salon 2025, где и раскроет все подробности. По всей видимости, в основу проекта легла не оригинальная Miura, а искусно изготовленная реплика, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Японское ателье Liberty Walk привезет на автосалон в Токио свой новый проект - купе Lamborghini Miura с шикарнейшим обвесом LB-Silhouette Works GT. Любители классики могут не переживать. Скорее всего, это не оригинальная Miura, а самоделка наподобие той, что Liberty Walk показывала в 2018 году. Японцы просто использовали шасси и двигатель от реплики Ford GT40, на которую навесили кастомный кузов.

Цены на "подуставшие" Lamborghini Miura доходят до полутора миллионов долларов, а машины в хорошем состоянии стоят вдвое дороже - тут не до экспериментов. Зато есть свобода в выборе силового агрегата. У "Ламбы" был V12 3.9 мощностью от 350 лошадиных сил и 378 Нм крутящего момента, у Ford GT40 - семилитровая "восьмерка" с отдачей 485 сил и 644 Нм.

Кстати, неплохие реплики "Миуры" строят даже из Pontiac Fiero, растягивая шасси и меняя кузов на точную стеклопластиковую копию. Внутреннее убранство приводят в соответствие с оригиналом, а вот двигатель у реплики свой - 500-сильный V8 Chevrolet семейства LS3 объемом 6,2 литра.