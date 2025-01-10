Представлена обновленная Tesla Model Y

Переднюю часть Tesla Model Y переоформили в духе электропикапа Cybertruck. Теперь ее венчает тонкий светодиодный блок ДХО, а основные фары помещены ниже. "Подтяжка лица" позволила слегка уменьшить коэффициент лобового сопротивления - с прежних 0,23 до 0,22. Сзади расположились монофонарь и небольшой спойлер. Также у Model Y новые колесные диски диаметром 19 либо 20 дюймов и новый синий цвет кузова.

В длину новинка достигает 4797 миллиметров, что на 47 больше, чем у предшественника. Ширина равна 1920 миллиметрам, высота - 1624 миллиметрам при колесной базе 2890 миллиметров.

В салоне - 15-дюймовый дисплей мультимедийной системы на базе процессора AMD Ryzen. Панель приборов, как водится у Tesla, отсутствует: все данные отображаются на центральном мониторе. На центральном тоннеле нет никаких элементов управления, а место отдано под беспроводную зарядку и боксы для хранения. Кроме того, Tesla сделала сиденья комфортнее: заднее удлинено на 15 миллиметров, подголовники расширены на 17 и улучшен электропривод. Панорамная крыша теперь предлагается с серебряным покрытием, а в составе аудиосистемы может быть до 16 динамиков.

Электронные помощники опираются на оборудование AI4 - улучшенные датчики и камеры и новый, более точный радар. Как пишет Car News China, в 2025 году Tesla может внедрить в обновленную Model Y для Китая свою систему FSD (Full Self-Driving, или "полностью автономное вождение"). Это самый продвинутый автопилот "Теслы", но по классификации SAE он все еще относится к уровню 2+ и не позволяет убирать руки с руля.

Базовая Model Y с задним приводом оснащается одним электромотором мощностью 299 сил. Такой электрокар разгоняется с места до "сотни" за 5,9 секунды, а аккумулятор от CATL емкостью 62,5 киловатт-часа обеспечивает до 593 километров хода по китайскому циклу CLTC - на 39 больше, чем у предыдущей версии.

Полноприводный кроссовер оборудован двумя моторами: задний выдает 264 силы, передний - 186 сил. Совокупная отдача равна 450 силам. Батарея - типа NMC (никель-марганец-кобальт) от LG, ее емкость равна 78,4 киловатт-часа. Максимальный запас хода достигает 719 километров (+31 километр по сравнению с дореформенным кроссовером) по тому же китайскому циклу, а до 100 километров в час такая Model Y должна разгоняться за 4,3 секунды.

Стоимость моноприводной Model Y в "приветственной" версии Launch Edition - 263 500 юаней, а Model Y 4WD Long-Range Launch Edition обойдется в 303 500 юаней. Цены с обновлением выросли примерно на 4−6 процентов.