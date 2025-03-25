На рынок вышел большой кроссовер Denza N9 от BYD

На китайский рынок вышел флагманский кроссовер Denza N9. Для него заявлена сканирующая дорогу подвеска, поворотный механизм задних колес, шестиместный салон с посадочной формулой 2+2+2 и интеграция с нейросетью DeepSeek. Также N9 получил лидарный автопилот "Глаз бога", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Китае стартовали продажи полноразмерного кроссовера Denza N9, метящего в конкуренты Li L9 и Hyptec HL. Он получил гибридную силовую установку последовательного типа и россыпь передовой электроники. Комбинированная отдача бензиновой "турбочетверки" 2.0 и трех электромоторов составила 925 лошадиных сил и 1025 Нм курящего момента. Разгон до ста у N9 занимает 3,9 секунды, максималка - 230 километров в час. Суммарный запас хода по китайскому циклу CLTC - 1302 километра.

Кроссоверу досталась пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, жёсткость которых меняется на основе данных сканирования дороги (точность ~ 98%), а также система контроля вектора тяги и девять режимов движения. Задние колеса N9 могут поворачиваться в любую сторону, что улучшает маневренность и сокращает минимальный диаметр разворота до 4,65 метра. Съехать с асфальта тоже не проблема: дорожный просвет равен 222 миллиметрам, глубина преодолеваемого брода - 550.

Салон рассчитан на шестерых и предлагает более 100 вариантов трансформации. Первый и второй ряд по умолчанию оснащены подогревом, вентиляцией и массажем по 10 точкам, причем сиденья при желании можно разложить в кровати. На передней панели расположены три дисплея: "приборка" (13,2″), основной (17,3″) и пассажирский (13,2″). Кроме того, есть экран для задних пассажиров (17,3″) и "проекционник" с дополненной реальностью (50″). Мультимедиа работает на топовом 4-нанометровом чипе, имеет доступ к нейросети DeepSeek и оснащена голосовым ассистентом.

Площадь панорамной крыши - 3,2 квадратного метра. Отсеков для вещей насчитывается аж 46, в том числе подогреваемый (+35−50 °C) и охлаждаемый боксы (от -6 до +6 °C) в консоли между передними креслами. Четыре беспроводные зарядки, климатическая установка с системой контроля воздуха AQS и генератор отрицательных ионов входят в стандартное оснащение. Равно как и автопилот God's Eye B, в составе которого вычислительная платформа Nvidia Drive Orin-X, 192-полосный лидар, пять радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых датчиков и 14 камер.

За доплату предложена отделка кожей наппа, колеса диаметром 22 дюйма, электрические подножки и дрон со специальной посадочной платформой. Начальная цена Denza N9 - 389 800 юаней, что составляет 4,5 миллиона рублей. За топ-версию просят 449 800 юаней.