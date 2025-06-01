Geely показала бизнес-седан с запасом хода свыше 2100 километров. В Сети появились скриншоты видеоролика с закамуфлированным прототипом пока безымянной четырёхдверки. Судя по пропорциям, длина составит около пяти метров. Ливрея намекает на запас хода свыше 2100 километров и расход топлива около двух литров на 100 километров. Новинка может присоединиться к семейству Geely Galaxy и получить бензин-электрическую систему NordThor 2.0, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В общих чертах о гибриде второго поколения Geely рассказала прошлой осенью. Тепловой КПД бензинового мотора составит 46%, ставка сделана на атмосферные или турбированные агрегаты, а также литий-железо-фосфатные аккумуляторы. По дизайну прототип отличается от нынешнего флагмана Galaxy Starshine 8: иначе оформлена передняя светотехника, используются классические ручки под прямой хват.

У большого седана запас хода достигает 1600 километров, а в данном случае Geely заявляет о 2100 километрах, хотя сертификационные испытания ещё впереди. Сейчас китайская марка предлагает системы EM-i и EM-P: в первом случае под капотом 1,5-литровый "атмосферник" (112 л.с., 136 Нм), во втором - 1,5-литровый турбомотор (163 л.с., 255 Нм). Менять бензиновые агрегаты вряд ли станут.

Дебют очередного бизнес-седана Geely состоится в этом году, ведь суббренд Galaxy должен выпустить четыре новых модели до конца 2025-го. Флагманский Starshine 8 стоит от 115 800 юаней (16 тысяч долларов), а более "дальнобойная" модель окажется доступнее. Как компания намерена избегать конкуренции с Galaxy L6 пока загадка.