Geely готовит дальнобойную версию электрического кроссовера EX5

У электрического Geely EX5 появится версия с увеличенным запасом хода. Кроссовер уже продается в России, а на прошлой неделе стало известно о запуске его производства на белорусском заводе "Белджи". Между тем в Китае к выходу на рынок готовится новая версия (там EX5 носит имя Galaxy E5) - с батареей большей емкости. Как сообщает CarNewsChina, запас хода у "дальнобойного" варианта составляет 610 километров - на 80 километров больше, чем у актуального EX5, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Китае Geely EX5/Galaxy E5 в настоящее время представлен в двух модификациях. В обоих случаях в движение кроссовер приводит электромотор на передней оси, который развивает 218 лошадиных сил, при этом "младшей" версии положена батарея емкостью 49,52 киловатт-часа, а топовой - 60,22 киловатт-часа. Запас хода составляет 430 и 530 километров соответственно.

Сайт CarNewsChina обнаружил в базе китайского Минпрома сертификационные документы на третью версию, которая в продажу еще не поступила - с 68,39-киловаттной батареей и запасом хода до 610 километров. В остальном же новинка почти не отличается от уже существующих вариантов: у нее аналогичный дизайн экстерьера и интерьера и все тот же 218-сильный электродвигатель спереди. Отличия сводятся к черной окантовке окон. В список оснащения входят панорамный люк и 18- либо 19-дюймовые колесные диски.

На сегодняшний день Geely EX5/Galaxy E5 стоит в Китае от 107 800 до 143 800 юаней.

Geely EX5 дебютировал в России в середине марта, а уже в апреле попал в топ-5 самых популярных электрокаров в стране. Продажи модели во второй весенний месяц составили 57 штук - меньше, чем Zeekr 001, Evolute i-Pro и "Москвич 3е", но больше, чем Avatr 11.