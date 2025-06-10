Geely не будет строить новые заводы. И вот почему. Председатель и основатель Geely Эрик Ли (Ли Шуфу) заявил, что мировой автопром столкнулся с "серьезным избытком мощностей", пишет Reuters. Сама Geely, владеющая Volvo, Zeekr, Lynk & Co и рядом других брендов, в связи с этим приняла решение не строить новые заводы. Она также не будет увеличивать объемы производства на существующих площадках.

Заявление Эрика Ли прозвучало на фоне очередного этапа ценовой войны между китайскими автопроизводителями, которую уже призывали прекратить власти КНР. Соперничество на родине заставляет автогигантов все больше ориентироваться на западные рынки сбыта. Например, активно вкладываются в производство за рубежом BYD, Chery и Great Wall Motor.

Geely же собирается наладить производство электрифицированных автомобилей на мощностях Renault в Бразилии для производства электрокаров. В феврале она заявила, что собирается выкупить активы французского концерна в стране, став их миноритарным держателем.

Однако проект застопорился: власти Китая на неопределенное время заблокировали покупку из-за конфликта с США.

Давление со стороны китайских марок и слабый спрос вынуждают некогда безусловных лидеров авторынка сокращать расходы. Так, Volkswagen в рамках реструктуризации бизнеса убедил 20 тысяч немецких сотрудников уйти по собственному желанию. К 2030 году штат уменьшат в целом на 35 тысяч - то есть почти на треть.