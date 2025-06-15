Шпионы раскрыли интерьер нового Jeep Cherokee

Появились "живые" снимки Jeep Cherokee нового поколения. В мае Jeep опубликовал довольно информативные тизеры следующего Cherokee. Теперь же шпионы показали корму внедорожника, а также раскрыли убранство интерьера, где появятся цифровая "приборка" и горизонтально ориентированный центральный тачскрин. Производство свежего Cherokee стартует до конца нынешнего года, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Как видно на шпионских снимках, новый Jeep Cherokee откажется от плавных линий предыдущей генерации и станет более "квадратным". Переднюю часть, которую компания уже показывала, оформят с оглядкой на электрический Recon 4xe, который тоже пустят в серию в конце 2025 года.

Оформление салона похоже на оное у Wagoneer S, представленного год назад. Судя по всему, Cherokee достался тот же 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Под ним расположен дополнительный ряд сенсорных кнопок для управления климатической установкой, а еще ниже - панель управления помощниками водителя с парой портов USB-C. На центральном тоннеле, как и у Wagoneer S, расположились два подстаканника, шайба-селектор передач и переключатель режимов езды.

В основу Cherokee ляжет платформа Stellantis STLA Large, которую он разделит с Dodge Charger. Вопреки ожиданиям, помимо электрифицированных силовых установок, внедорожник сохранит и чисто бензиновые моторы.

Ожидается, что Jeep раскроет подробности об оснащении нового Cherokee в ближайшие месяцы, когда состоится премьера.