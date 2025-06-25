Jeep распространил изображение нового поколения модели Cherokee

Американская компания Jeep распространила изображение внедорожника Cherokee нового поколения. Официально автомобиль представят в конце 2025 года, сообщает ithome.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль будет продаваться в трех версиях: гибридной, классической с ДВС и полностью электрической. Топливный вариант Jeep Cherokee будет оснащен упрощенной версией 3,0-литровой рядной "шестерки" Hurricane с двойным турбонаддувом, который будет выдавать максимум 510 л. с. Электрическая версия будет оснащена двухмоторной силовой установкой на 600 л. с. и аккумулятором емкостью 100 кВт·ч.