https://news.day.az/autonews/1763452.html Jeep распространил изображение нового поколения модели Cherokee Американская компания Jeep распространила изображение внедорожника Cherokee нового поколения. Официально автомобиль представят в конце 2025 года, сообщает ithome.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Автомобиль будет продаваться в трех версиях: гибридной, классической с ДВС и полностью электрической.
Jeep распространил изображение нового поколения модели Cherokee
Американская компания Jeep распространила изображение внедорожника Cherokee нового поколения. Официально автомобиль представят в конце 2025 года, сообщает ithome.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Автомобиль будет продаваться в трех версиях: гибридной, классической с ДВС и полностью электрической. Топливный вариант Jeep Cherokee будет оснащен упрощенной версией 3,0-литровой рядной "шестерки" Hurricane с двойным турбонаддувом, который будет выдавать максимум 510 л. с. Электрическая версия будет оснащена двухмоторной силовой установкой на 600 л. с. и аккумулятором емкостью 100 кВт·ч.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре